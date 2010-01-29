В Украине обеспечен проезд по автомобильным дорогам государственного значения, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В то же время, в Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и южных областях покрытие дорог местами заснежено, в Донецкой области – местами снежный накат.

Состояние покрытия автодорог местного значения в большинстве областей местами заснежено, в Донецкой и Николаевской областях – местами снежный накат.

Осложненным остается движение на следующих автодорогах Донецкой области: на автомобильной дороге Амвросиевка—Комышуваха, Кринички—Успенко, Кумачево – Светлый Луч.

На зимнем содержании дорог работают 1846 механизмов и 2756 рабочих.