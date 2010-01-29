Железнодорожники Украины, Словакии, Венгрии и Румынии договорились

Сегодня, 29 января, на международной конференции в городе Чоп железнодорожники Украины, Словакии, Венгрии и Румынии подписали совместное заявление, в котором определили приоритетные направления сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», участники встречи договорились способствовать формированию разветвленной и эффективной транспортной сети, ее интеграции в евразийскую систему хозяйствования, постоянно принимать меры для повышения транзитной привлекательности государств, в частности, качества предоставляемых транспортных услуг, сохранения грузов и подвижного состава, обеспечения безопасности перевозок.

Руководители железнодорожных организаций четырех стран в совместном заявлении также задекларировали готовность способствовать сотрудничеству владельцев, отправителей и получателей грузов, железнодорожных перевозчиков, экспедиторов и терминалов с целью привлечения дополнительных грузов для перевозок в направлении Европа – Азия с использованием инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Участники встречи договорились совместно определять и решать проблемные вопросы, касающиеся скорости доставки грузов и стоимости их перевозки, а также в дальнейшем применять на паритетной взаимовыгодной основе согласованные сквозные тарифы на перевозку в международном сообщении основных видов грузов.

В совместном заявлении стороны отметили необходимость развития мультимодальных перевозок, логистических и накопительно-распределительных центров, договорились уделять особое внимание взаимодействию железнодорожных предприятий, в частности, проведению согласованной тарифной политики относительно эксплуатации международных транспортных коридоров.

Согласно сообщению, участники международной конференции поддержали предложение заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виктора ЧОРНОГО проводить совместные совещания руководителей железнодорожных организаций, экспедиторов, представителей власти, государственных контролирующих органов Украины и руководителей транспортных терминалов.

Кроме того, железнодорожники инициировали рассмотрение вопросов о необходимости предварительного планирования грузовых перевозок, упрощения таможенного оформления и других видов контроля, а также упрощения визового режима для персонала при пересечении границы, внедрения механизма государственно-частного партнерства в развитии транзитной привлекательности пограничных транспортных узлов в направлении Запад – Восток, обмена опытом по электронной обработке данных относительно грузов, которые находятся на подходах к государственной границе.