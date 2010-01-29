На железных дорогах в 2009 г предотвратили краж на 1,66 млн. грн.

На протяжении 2009 года благодаря согласованным усилиям военизированной охраны, транспортной милиции и железнодорожников удалось существенно уменьшить разворовывание грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом, в целом не допущено разворовывания имущества общей стоимостью более 1,66 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, вместе с тем, ситуация с разворовыванием грузов, имущества и материальных ценностей продолжает оставаться сложной, отметил начальник Управления военизированной охраны «Укрзализныци» Юрий ПОТЕТЮЕВ во время совещания по подведению итогов работы в 2009 году, которая состоялось 27 января 2010 года в Киеве.

В 2009 году работники военизированной охраны железнодорожного транспорта Украины сопроводили более 280 тыс. грузовых поездов. В прошлом году 17,4 тыс. правонарушителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, в частности, проход железнодорожных путей в неустановленных местах, незаконный проезд в грузовых поездах, срыв пломб и прочее. Во время кражи грузов, имущества и материальных ценностей задержаны и переданы правоохранительным органам свыше 1,7 тыс. расхитителей.

Как отмечается в сообщении, обеспокоенность специалистов вызывают случаи разворовывания элементов верхнего строения колеи, средств сигнализации и связи, а также грузов, которые перевозятся открытым подвижным составом, поскольку следствием таких несанкционированных действий может стать нарушение безопасности движения поездов.

Напомним, 16 декабря 2009 года Кабинет Министров Украины поддержал инициативу железнодорожников относительно внесения изменений в нормативно-правовые акты Украины для усиления ответственности граждан за несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.

Постановлением Кабмина № 1393 от 16 декабря 2009 года "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 12 октября в 1992 г. № 575 и от 22 января в 1996 г. № 116" внесены изменения и дополнения к Положению о порядке применения огнестрельного оружия и Порядку определения размера убытков от разворовывания, недостатка, уничтожения (порчи) материальных ценностей.