Honda отзывает 646 тысяч автомобилей

Японский автопроизводитель Honda заявил об отзыве 646 тысяч автомобилей моделей Fit, Jazz и City в мире, в том числе 140 тысяч - на территории США, из-за возможного дефекта выключателя аккумуляторной батареи, сообщает РИА овости.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в Северной и Южной Америке, Европе, Южной Африке и Азии. Автомобили, проданные в Японии, отозваны не будут.

В результате дефекта, из-за которого автопроизводитель заявил об отзыве, в выключатель аккумулятора может попасть влага, что может спровоцировать возгорание.

По словам представителя японской компании, два случая возгорания по данной причине были зафиксированы в США, и еще один - в ЮАР.

Накануне американская компания Ford заявила о намерении остановить на время производство автомобилей-фургонов Transit Classic, предназначенных для продажи в Китае, из-за возможных проблем с педалью газа.

В тот же день японский конкурент Ford, Toyota Motor Co., заявила о намерении отозвать в Китае 75 тысяч внедорожников RAV4 из-за возможного дефекта привода акселератора. Ранее на этой неделе стало известно о том, что Toyota намерена приостановить продажи автомобилей восьми моделей в США из-за дефекта педали газа, который ранее послужил поводом для отзыва 2,3 миллиона машин из эксплуатации. Официальный представитель автопроизводителя Джон Хэнсон уточнил, что владельцы автомобилей могут продолжать пользоваться своими машинами.

Как отмечает агентство, на данный момент Toyota изымает из продажи по всему миру 5,3 миллиона легковых и грузовых автомобилей, при том, что в 2008 году компания продала 8,97 миллиона автомобилей.

По мнению опрошенных агентством Ассошиэйтед Пресс аналитиков, масштабный отзыв автомобилей может привести к тому, что доля Toyota на американском рынке снизится до самого низкого показателя с 2006 года.