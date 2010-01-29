Аэропорт Жуляны на реконструкцию получит 104,5 млн. грн.
Решение правительства
Финансирование реконструкции аэродрома КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) на текущий год запланировано на уровне 104,525 млн. грн.
Об этом идет речь в Титуле строительства скорректированного проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок аэропорта «Киев», утвержденном распоряжением правительства (от 27 января т.г. №149-р), которое размещено на правительственном портале.
Данные средства планируется направить из Государственного бюджета.
Согласно утвержденному Титулу, строительство, начатое в 2008 г., планируется завершить в 2010 г. Общая сметная стоимость проекта – 215 млн. 299,5 тыс. грн. При этом, по состоянию на 1 января 2010 г., выполнены работы на сумму 118 млн. 172 тыс. грн., профинансировано на 1 января т.г. - 110 млн. 774 тыс. грн.
В частности, на 2010 г. запланированы работы на рулежных дорожках, перроне.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 г. были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).
В целом в 2009 году на реконструкцию аэродрома были перечислены средства Госбюджета в объеме 31,15 млн. грн., которые полностью освоены.
Новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.
В 2008 г. в строительство инвестировали 79 млн. грн.
Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные Генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.
До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пассажиров в час.