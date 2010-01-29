Аэропорт Жуляны на реконструкцию получит 104,5 млн. грн.

Финансирование реконструкции аэродрома КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) на текущий год запланировано на уровне 104,525 млн. грн.

Об этом идет речь в Титуле строительства скорректированного проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок аэропорта «Киев», утвержденном распоряжением правительства (от 27 января т.г. №149-р), которое размещено на правительственном портале.

Данные средства планируется направить из Государственного бюджета.

Согласно утвержденному Титулу, строительство, начатое в 2008 г., планируется завершить в 2010 г. Общая сметная стоимость проекта – 215 млн. 299,5 тыс. грн. При этом, по состоянию на 1 января 2010 г., выполнены работы на сумму 118 млн. 172 тыс. грн., профинансировано на 1 января т.г. - 110 млн. 774 тыс. грн.

В частности, на 2010 г. запланированы работы на рулежных дорожках, перроне.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 г. были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

В целом в 2009 году на реконструкцию аэродрома были перечислены средства Госбюджета в объеме 31,15 млн. грн., которые полностью освоены.

Новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.

В 2008 г. в строительство инвестировали 79 млн. грн.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные Генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пассажиров в час.