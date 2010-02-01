Пираты могут использовать Asian Glory как свою базу

Сомалийские пираты вывели захваченный 2 января автомобилевоз Asian Glory с 10 гражданами Украины на борту в океан, вероятно, чтобы использовать его как пиратскую базу.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Морской бюллетень» и командование сил коалиции в Аденском заливе.

Asian Glory стало вторым в новом году судном, захваченным сомалийскими пиратами. Судном Asian Glory, компанией-оператором которого является лондонская Zodiac Maritime Agencies Ltd., управлял болгарский экипаж.

МИД Украины ранее подтвердил информацию о нахождении на борту захваченного морскими разбойниками судна 10 граждан Украины.

В декабре сомалийским пиратам удалось также захватить танкер-химовоз St James Park, принадлежащий базирующейся в Лондоне компании. На нем находятся три россиянина и два украинца, один гражданин Грузии, пятеро болгар, три филиппинца, два румына, один поляк, шесть индийцев и три гражданина Турции.