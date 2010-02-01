Сомали может превратиться в центр по уничтожению человечества

Отсутствие международной поддержки переходному правительству Сомали и неэффективная борьба с террористами "Аль-Каиды" в этой стране могут в скором времени превратить ее в регион, откуда начнется планомерное уничтожение человечества, заявили лидеры африканских стран в ходе первого дня работы саммита Африканского союза (АС). "Кризис в Сомали представляет такую же серьезную угрозу глобальной безопасности, как и Афганистан. Игнорирование международным сообществом этой проблемы преступно и может привести к непоправимым последствиям", - сообщает РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Они призвали присутствовавшего на заседании генсека ООН Пан Ги Муна немедленно направить в этот регион усиленный международный миротворческий контингент и сконцентрировать дипломатические усилия на урегулировании ситуации в Сомали. Пан Ги Мун признал факт ухудшения в последние месяцы ситуации в Сомали, но в то же время пояснил, что "ООН все еще изучает положение дел и решает, имеются ли достаточные мотивы для разворачивания в регионе полномасштабного контингента".

С начала 1990-х годов в результате гражданской войны Сомали перестало существовать как единое государство. Страна погрузилась в анархию и быстро распалась на ряд квазигосударственных образований. В результате насилия и отсутствия власти в Сомали с 2007 года уже погибли, по данным ООН, более двадцати тысяч человек, 1,5 миллиона считаются беженцами. Официальные власти Сомали не контролируют ситуацию в стране. Пятитысячный миротворческий контингент Афросоюза (из Бурунди и Уганды) также не способен взять ситуацию с безопасностью под контроль и охраняет лишь несколько ключевых стратегических объектов в столице страны Могадишо. В стране царит хаос. Международные эксперты предупреждают, что Сомали в ближайшее время может превратиться в мощную базу "Аль-Каиды"по подготовке масштабных международных терактов (по примеру Афганистана до 2001 года). Более того, эта африканская страна уже стала "штаб-квартирой" международного пиратства - явления, получившего в последние несколько лет опасное развитие, всерьез угрожающее мировой безопасности. Согласно последнему докладу генсека ООН по проблеме пиратства у берегов Сомали, в период с 1 января по 30 сентября 2009 года поступили сообщения о 300 инцидентах во всем мире, из которых 160 произошли в районе Восточной Африки.