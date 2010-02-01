Украина должна продолжить евроатлантический курс

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ считает, что Украина должна продолжить курс на евроатлантическую интеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в ходе круглого стола «Украина в Европе: какие перспективы после выборов», организованного Институтом мировой политики.

«Подавать сигнал о внеблоковом статусе не актуально и будет противоречить тому курсу, которым до этого шла Украина», - сказал он.

В свою очередь, посол Франции в Украине Жак ФОР отметил, что в течение последнего времени представители власти европейских стран высказывались о поддержке суверенитета и целостности Украины, и эта позиция остается в силе. Он выразил удовлетворение, что Украина является одной из стран Восточной Европы, которая принимает участие в операциях по безопасности, в частности, в сфере миротворческой деятельности.

В частности, Ж.ФОР подчеркнул, что существует заинтересованность в использовании украинского авиационно-транспортного потенциала для проведения таких операций.