В Ривном и Гостомеле закрыты аэропорты

По оперативной информации, на 12:00 1 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Гостомеле и Ривном: там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины, отметив, что работы в аэропорту г.Ривне планируется завершить до 17:00 1 февраля.

Все остальные аэропорты Украины функционируют в обычном режиме.