В Ривном и Гостомеле временно закрыты аэропорты
15:26, 01 февраля 2010Транспорт/Связь
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Из-за сильных снегопадов
По оперативной информации, на 12:00 1 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Гостомеле и Ривном: там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины, отметив, что работы в аэропорту г.Ривне планируется завершить до 17:00 1 февраля.
Все остальные аэропорты Украины функционируют в обычном режиме.
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