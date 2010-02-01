С февраля в "Столичном экспрессе" будет курсировать вагон-автомобилевоз

С февраля пассажирская служба Южной железной дороги предоставляет новую услугу для пассажиров поезда 161/164 сообщением Харьков - Киев "Столичный экспресс" - перевозка легковых автомобилей из Харькова в Киев и обратно в специально оборудованном вагоне-автомобилевозе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, из Харькова вагон-автомобилевоз будет следовать в составе поезда 161 "Харьков - Киев" по понедельникам и средам, а по вторникам и четвергам - в составе поезда 164 "Киев - Харьков".

Вагон-автомобилевоз представляет собой крытый вагон, оборудованный противопожарной сигнализацией, и обеспечивает охрану и безопасную перевозку до восьми автомобилей за одну поездку. Загрузка и выгрузка автотранспорта будет входить в стоимость перевозки. Ориентировочная стоимость услуги - около 600 грн. на 1,5 тонны автомобиля. Оформление перевозки автотранспорта проводится в багажном отделении вокзала Харьков-Пассажирский.