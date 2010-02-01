Украина присоединилась к Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, 28 января 2010 года во Дворце Наций Организации Объединенных Наций (Женева, Швейцария) заместитель министра транспорта и связи– глава Государственной администрации морского и речного транспорта Украины Михаил ЧУБАЙ вручил исполнительному Секретарю ЕЭК ООН Яну КУБИШУ юридический инструмент относительно присоединения Украины к Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями.

В соответствии с положениями соглашения, Украина приобрела статус стороны соглашения и имеет право голоса на заседаниях Административного комитета Европейского соглашения.

Делегация Украины также подала на рассмотрение Административного комитета соглашения о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями заявку относительно включения «классификационного национального общества «Регистр судоходства Украина» в перечень организаций, которые рекомендованы для признания Договорными сторонами соглашения.