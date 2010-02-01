МТСУ готово к проводке судна «Preventer» к причалу СП «Нибулон»

Решение о разовой специальной проводке судна «Preventer» к причалу ООО СП «Нибулон» будет принято капитаном порта в случае предоставления письменных гарантий судовладельцем относительно компенсации всех убытков.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

По данным министерства, Минтранс просчитал возможные потери от риска и разработал план разовой специальной проводки судна «Preventer» к причалу ООО СП «Нибулон». Обоснованные предложения уже посланы судовладельцу, страховой компании и капитану судна «Preventer». Только после их ознакомления и письменного согласования с условиями проведения и возмещения возможного ущерба капитан Николаевского порта сможет дать разрешение для осуществления проводки.

«Оставляя в силе свои предыдущие предложения относительно загрузки судна на рейде Николаевского порта в любое время и в сжатый срок, мы пошли навстречу отечественной компании и сделаем все возможное для решения вопроса проведения судна «Preventer», придерживаясь при этом всех национальных и международных правил безопасности судоходства», – отметил первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО.

В то же время, в министерстве сообщают, что с сентября 2009 года Государственным предприятием водных путей «Укрводшлях» по заказу Николаевского порта проводятся дноуглубительные работы на первом колене канала порта (подходах к причалу ООО СП «Нибулон»). Это позволит осуществлять безопасную проводку крупнотоннажных судов типа СН-50 и СН-70 к этому причалу. Работы планируется завершить за два месяца - до апреля этого года.

Напомним, Минтранс предложил ряд альтернативных вариантов для решения вопроса с нагрузкой судна «Preventer», которые бы не несли угрозу безопасности судоходства, однако согласия ни на один из них до сих пор от «Нибулона» не поступало.

По данным МТСУ, ограничения, установленные действующими нормативными актами национального законодательства относительно плавания судов на подходах к акватории Николаевского морского торгового порта, делают невозможным проводку судов типа СН-70 (к такому типу принадлежит «Preventer») к причалу ООО «Нибулон», поскольку оно значительно превышает допустимые для прохождения каналом характеристики.

Именно из-за рискованности такой проводки через первое колено канала акватории порта «Николаев» к причалу ООО «Нибулон», Минтранс предложил ряд альтернативных вариантов проводки, однако согласия от компании-фрахтовальщика не получено.

Справка УНИАН. Прецедентная практика относительно уникальных лоцманских проводок первым коленом канала Николаевского морского торгового порта сложилась в 1990-х годах. Тогда через первое колено канала Николаевского порта и Бугско-Днепровско-Лиманский канал необходимо было провести построенный на 67% авианосец «Варяг», чтобы доставить его в Китай. Ввиду возможных рисков, ЦНГИ им. акад. А.М. Крылова (г. Ленинград) был разработан план специальной лоцманской проводки авианосца, ситуация неоднократно моделировалась в опытном бассейне института. В последующем из-за избыточных размеров авианосец ожидал проводки проливом Босфор около года.