ДЖД в 2009 году перевезла более 50 млн. пассажиров

Донецкая железная дорога в 2009 году в пригородном сообщении перевезла 50,1 млн. человек, из них 43,9 млн. или 87,5% - пассажиры льготных категорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Отмечается, что за 2009 год ущерб от пригородных пассажирских перевозок для предприятия составил 354,5 млн грн., поэтому покрытие затрат доходами составило лишь 6,84%. Вместе с тем, учитывая большое социальное значение пригородных перевозок, Донецкая железная дорога намерена развивать их и в дальнейшем, заверили на предприятии.

Сообщается также, что Донецкая железная дорога предоставляет льготы на проезд в пригородном сообщении 24 категориям пассажиров согласно действующему законодательству Украины. Так, участникам ВОВ и пенсионерам предоставляется право на бесплатный проезд, студентам дневной формы обучения – 50%, детям возрастом 6-14 лет - 75% от полной стоимости билета.