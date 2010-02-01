В Донецкой обл. затруднен проезд к трем населенным пунктам

В Донецкой области остается затрудненным проезд к трем населенным пунктам. Кроме Донецкой области, проезд по всем дорогам государственного и местного значения обеспечен, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По оперативным данным МТСУ, по состоянию на 12:00 1 февраля на территории Украины в Житомирской и западных областях выпадает небольшой снег. На остальной территории Украины местами дожди, в Луганской и Николаевской областях – туманы.

Покрытие автодорог государственного значения в большинстве областей мокрое. В Волынской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – местами заснежено. Проезд обеспечен.

На перевальных участках дорог в Карпатах выпадает снег, в АР Крым – без осадков. Проезд обеспечен.

Покрытие дороги М-05 Киев-Одесса мокрое, проезд обеспечен.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей – местами заснежено, в Черниговской области – местами снежный накат, в Донецкой и Николаевской областях снежная каша, в Полтавской области местами гололедица.

В Донецкой области к трем населенным пунктам затруднен проезд:

- автодорога О-0505 Амвросиевка – Комышеваха, км 28+000 – 32+000 подъезд к с. Комышеваха;

- автодорога С-050229 Кринички – Успенка, км 1+000 – 2+400 подъезд к с. Кринички;

- автодорога С-051506 Кумачево – Светлый Луч, км 9+000 – 10+500 подъезд к с. Светлый Луч.

На зимнем содержании дорог работают 1912 механизмов и 3120 дорожников.