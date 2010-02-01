Собрание акционеров «АэроСвита» не состоялось

Внеочередное собрание акционеров ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», которое было назначено на пятницу, 29 января т.г., не состоялось из-за отсутствия представителей двух акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

В частности, на собрании не зарегистрировались Фонд государственного имущества Украины и компания «Генавиаинвест».

В то же время, по данным авиакомпании, перед собранием акционеров, 29 января, состоялось заседание Наблюдательного совета компании, на котором присутствовали все акционеры.

Дата следующего собрания акционеров пока не известна.

Как сообщал УНИАН, акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 29 января 2010 г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос отзыва и избрания исполнительного органа общества, главы и членов Наблюдательного совета компании, а также главы и членов ревизионной комиссии ЗАО. Кроме того, планировалось внести изменения в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменения в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" - 24,999%.