ИМТП в январе увеличил грузоперевалку

Грузооборот ДП «Ильичевский морской торговый порт» в январе 2010 года, по оперативным данным, составил 1,469 млн. т., что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, больше на 20,8%.

Об этом сообщается на сайте порта.

В частности, переработка грузов навалом увеличилась на 70,4%; переработка генеральных грузов снизилась на 12,7%, переработка наливных грузов снизилась на 40%.

Наилучшие темпы роста в январе, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, продемонстрировали: руда (+133,7%), сера (+48,0%), зерно (+31,4 %), шрот (+80,0 %). Среди генеральных грузов показали рост: грузы паромной переправы (+31,3%), чугун в чушках (+ 23,3%), контейнеры (+29,5% в тонах и +6,9% в TEU). В единицах переработка контейнеров в январе в 2010 г. составила 21,48 тыс. TEU.

Наибольшее сокращение, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, продемострировал грузопоток автотехники – на 80%.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

В 2008 году ИМТП увеличил грузоперевалку на 18%, по сравнению с 2007 годом, – до 18 млн. 904 тыс. тонн.

В 2009 г. ИМТП снизил грузоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тыс. тонн.