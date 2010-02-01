«Яндекс» увеличил оборот на 14%

Оборот компании «Яндекс», владельца крупнейшей поисковой системы, по итогам 2009 года вырос на 14% по сравнению с 2008 годом и составил 278 млн. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, при этом около 86% доходов компании приносит контекстная реклама и 11% – медийная.

Оборот украинского подразделения компании "Яндекс.Украина" в 2009 году увеличился на 34,5% в гривне.

По словам генерального директора "Яндекс.Украина" Сергея ПЕТРЕНКО, большую часть доходов компании приносит контекстная реклама. «За год ее доля в нашем обороте увеличилась еще на 2% и превысила 88%», – сказал он.

Также С.ПЕТРЕНКО отметил, что количество активных клиентов Яндекс.Директа в Украине, несмотря на кризис, стабильно увеличивалось и по итогам 2009 года рост составил 80%. При этом он подчеркнул, что и оборот, и число активных клиентов компании в Украине росли быстрее, чем у «Яндекса» в целом.

Справка УНИАН. Компания «Яндекс» – одна из крупнейших интернет-компаний в России. Основное направление деятельности – поисковые сервисы. Поиск «Яндекса» является абсолютным лидером в России. По данным TNS Gallup и Comscore, им пользуются около 80% аудитории Интернета в России.

По данным ComScore, в 2009 году Яндекс стал самой быстрорастущей поисковой системой в мире – рост количества поисковых запросов составил 91%.

Сегодня в "Яндексе" работает около 1700 человек. Компания имеет отделения в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Украине (Киев, Одесса, Симферополь) и США.