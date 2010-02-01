ВОЛЯ начала исследование телевизионных предпочтений

Компания ВОЛЯ в феврале начала традиционное ежегодное исследование телевизионных предпочтений своих абонентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее данным, в новом опросе в 2010 году компания предлагает выбрать фаворитов среди абсолютно новых каналов, которые могут пополнить пакеты соответствующей тематики. Среди них, в частности, пакеты «Премьера», «Кинохит», «Киноклуб», ZEE TV, «Индия ТВ», «Ля-минор», «Шансон ТВ».

Как сообщила А.СИГДА, принять участие в опросе абоненты компании могут на портале абонента (http://portal.volia.com) после авторизации. При этом она отметила, что компания, чтобы охватить более широкую аудиторию, будет проводить опрос и на главном сайте (http://www.volia.com/about/pr/poll).

Как отметил президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО, результаты каждого опроса, которые компания ВОЛЯ проводит несколько раз в год, используются для формирования стратегии повышения привлекательности пакетов «Воля Преміум ТВ» на следующий период.

«Мы абсолютно уверены, что в улучшении услуг компании оценка наших абонентов, их предпочтения и рекомендации являются важнейшими показателями», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в пакеты «Воля Преміум ТВ» на сегодняшний день входит около 150 каналов различной тематики. За последний год и первый месяц 2010 года было добавлено 27 каналов согласно рекомендациям абонентов компании.

Кроме того, идя навстречу пожеланиям абонентов «Воля Преміум ТВ», компания предоставила возможность заказывать фильмы в стандарте высокой четкости с помощью дополнительного сервиса видео-по-запросу.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.