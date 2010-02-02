Лукашенко ужесточил контроль пользования Интернетом

Александр Лукашенко подписал указ, упорядочивающий госрегулирование использования Интернета в Белоруссии и вводящий ряд ограничений. Указ вступает в силу с 1 июля 2010г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Документ направлен на защиту интересов граждан, общества и государства в информационной сфере, повышение качества и удешевление интернет-услуг.

Впервые в законодательном акте содержится ряд требований, призванных сделать информацию о государственных органах и иных государственных организациях более доступной.

Указ содержит ряд положений, направленных на защиту авторских прав от пиратства в Интернете. Кроме того, все информационные сообщения, материалы СМИ в Интернете обяжут сопровождать гиперссылкой на первоисточник.

Согласно документу, все абонентские устройства доступа к Интернету должны быть идентифицированы. Будет также определен порядок идентификации пользователей услугами интернет-кафе.

В указе говорится, что по просьбе пользователя провайдер обязан ограничить его доступ к порнографическим, экстремистским или пропагандирующим насилие материалам.