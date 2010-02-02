Сомалийские пираты требуют 15 млн. долл. за Asian Glory

За захваченный британский автомобилевоз Asian Glory с 10 украинцами на борту пираты затребовали выкуп в размере 15 млн. долларов.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№23 (3447)), ссылаясь на собственные источники в Службе внешней разведки.

«Сумма выкупа сложилась из двух составляющих: стоимости страховки судна и цены груза – новеньких корейских авто», - сказал изданию сотрудник СВР на условиях анонимности.

Судно, на борту которого более 2 тыс. автомобилей, пираты ведут сейчас в Индийский океан, предположительно для того, чтобы сделать из него собственную плавучую базу.

Газета напоминает, что судно попало в плен 2 января 2010 года.

Asian Glory переправляло автомобили из Сингапура в Саудовскую Аравию. Его экипаж состоит из 25 человек, среди которых 10 украинских моряков, нанятых одесским филиалом британской компании-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

Как сообщал УНИАН, Посольство Украины в Лондоне поддерживает постоянный контакт с владельцем судна Asian Glory, а также со штабами противопиратских морских операций «Атланта» и НАТО.