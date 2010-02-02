Кабмин даст в займ ГАК «Автомобильные дороги Украины» 6 тыс.т топлива

Кабинет министров Украины разрешил Государственному комитету по государственному материальному резерву отпустить дочерним предприятиям ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» из государственного резерва в 1-м квартале 2010 года 4 тыс. тонн дизельного топлива и 2 тыс. тонн бензина.

Соответствующее распоряжение КМУ (№138-р от 27 января т.г.) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, отпуск нефтепродуктов будет осуществляться на договорных условиях в порядке временного займа с возвращением до 30 сентября 2010 г. с уплатой ежемесячно 0,9% стоимости дизельного топлива и бензина за пользование ими и предоставлением финансовой гарантии относительно их возвращения.

Справка УНИАН. ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» создано постановлением правительства в 2002 году для строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования. Учредителем ОАО в лице государства является Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).