Укрзализныця оштрафовала свыше 2,6 тыс. пассажиров на 180 тыс.грн.

«Укрзализныця» в 2009 году за курение в поездах оштрафовала 2644 пассажиров, общая сумма штрафов составила 176,627 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, в пассажирских поездах «Укрзализныци» курение запрещено, однако некоторые пассажиры игнорируют правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. Это подтвердили плановые проверки поездов, которые на протяжении 2009 года осуществляли ревизоры-инструкторы и контролеры-ревизоры ведомства.

В частности, на Южной железной дороге оштрафованы 712 пассажиров, на Юго-Западной – 477, на Львовской – 434, на Одесской и Приднепровской – по 380, на Донецкой железной дороге – 261.

Напомним, штраф за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте составляет от трех до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если же правила нарушили сами должностные лица, к компетенции которых относится организация и контроль за соблюдением пожарной безопасности, то сумма штрафа составляет от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов.

Справка УНИАН. С июля 2009 года курить в украинских поездах запрещено – полностью вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах, а именно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».