На дороге Кировоград-Платоново в Николаевской области осложнен проезд

В настоящее время из-за непогоды осложнен проезд на дороге государственного значения М-13 Кировоград-Платоново в Николаевской области на участках км 76+432 – км 157+216.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, для обеспечения движения автотранспорта на этих участках работают дорожники и мощная техника.

Согласно сообщению, покрытие дорог государственного значения в большинстве областей мокрое, лишь в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской и Ивано-Франковской областях заснежено.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей местами заснежено, в Черниговской области – местами снежный накат, в Донецкой и Сумской области - снежная каша, в Николаевской и Луганской областях - гололедица.

В целом для обеспечения безопасного проезда автотранспорта и над расчисткой автодорог по всей Украине работает 2351 механизм и более 3,5 тысяч дорожников.