«Ленморниипроект» подготовит проект пирса в Керченском рыбном порту

ООО "ЛенМорНИИПроект-Украина" (Одесса) стал победителем открытых торгов ГП «Керченский морской рыбный порт» на работы по проектированию пирса №7-а причального комплекса для перегрузки сжиженных углеводородных газов в танкеры-газовозы дедвейтом до 5000 т в акватории порта.

Об этом сказано в официальном сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок» №5 (393) от 01.02.2010.

Согласно сообщению, стоимость договора – 749 тыс. грн.

Справка УНИАН. Тендер на проектирование пирса № 7-а причального комплекса для перегрузки сжиженных углеводородных газов в порту Керченский морской рыбный порт объявлял уже дважды.

Государственное предприятие Керченский морской рыбный порт было создано в 1949 году. Порт выполняет работы по морской перевозке и перемещению крупногабаритных грузов, а также хранению транспортных и грузовых судов.