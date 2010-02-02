Renault-Nissan увеличил долю на мировом авторынке до 9,8%

Альянс Renault-Nissan увеличил свою долю на мировом рынке автомобилей до 9,8% благодаря продажам автомобилей марки Lada, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление альянса, сообщает РИА Новости.

В феврале 2008 года компания Renault приобрела блокирующий пакет акций ОАО "АвтоВАЗ" (25%). Данные о доле альянса на рынке впервые приводятся с учетом продаж Lada. В 2008 году доля альянса на мировом рынке без марки Lada достигала 9,4%, в 2009 доля альянса без Lada составила 9,1%.

Всего, согласно годовому отчету, в 2009 году компания продала более 6 миллионов автомобилей: Renault - 2 миллиона 309 тысяч 188 автомобилей, Nissan - 3 миллиона 358 тысяч 413 автомобилей, "АвтоВАЗ" - 417 тысяч 457 автомобилей.

Продажи Renault в минувшем году упали на 3,1%, Nissan - на 9,4%. Вместе с тем, доля Renault на мировом рынке выросла на 3,7%. Кроме того, марка по-прежнему остается самой продаваемой во Франции (23,5%). Напротив, доля Nissan на мировом рынке сократилась на 5,4%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. В 2009 году снижение продаж "АвтоВАЗа" составило 44% - до 349,49 тысячи штук - по сравнению с 2008 годом. При этом в 2009 году "АвтоВАЗ" изготовил 294,7 тысячи автомобилей Lada, в том числе для экспорта - 34,7 тысячи машин.