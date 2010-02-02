Минтранс объявил конкурс на замещение должностей
17:33, 02 февраля 2010Транспорт/Связь
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Начпорта «Скадовск» и директора Администрации речных портов
Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантных должностей начальника государственного предприятия «Скадовский морской торговый порт» и директора государственного предприятия «Администрация речных портов».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.
Согласно требованиям, претенденты должны иметь полное высшее образование соответствующего направления и стаж работы на руководящих должностях предприятий отрасли не менее пяти лет.
Заявления на участие в конкурсе и необходимые документы принимаются до 2 марта 2010 года.
Дата проведения конкурсного отбора будет сообщена дополнительно лично каждому претенденту.
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