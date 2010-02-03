Продажи Ford в январе выросли на 25%

Объемы продаж американского автопроизводителя Ford Motor Co на внутреннем рынке выросли в январе на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, сообщает k2kapital.

В численном выражении рост составил 116534 против 93506 машин годом ранее, обогнав прогнозы аналитиков. Во многом подобная динамика вызвана проблемами японского концерна Toyota Motor, которому пришлось отозвать 2,3 млн автомобилей с американского рынка в связи с дефектом педали акселератора.

Вместе с тем американская компания использовала проблемы своего конкурента и предложила владельцам Toyota сдать свои машины и получить скидку в размере $1000 при покупке автомобиля Ford.

Вслед за Ford, по мнению аналитиков, о росте продаж объявят General Motors Co. и Chrysler Group LLC на 16% и 3,3% соответственно.

Volkswagen готовится к рывку

Крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen AG объявил о планах увеличить объем продаж своих автомобилей до 10 млн единиц к 2018 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

Правление VW одобрило бизнес-стратегию предприятия, которая предусматривает рост чистой прибыли компании на 5% в среднесрочной перспективе. Данный план не учитывает прибыль от запланированной в 2011 году интеграции в концерн немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche SE.

По словам главного исполнительного директора компании Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn), VW намерен обойти крупнейшего в мире автомобилестроителя Toyota Motor по чистой прибыли и поставкам на мировой рынок. С учетом того, что японская компания завила об отзыве 7 млн машин в связи с дефектом педали акселератора и падении продаж на 13% до 7,81 млн. автомобилей, немецкий концерн, по мнению аналитиков, имеет все шансы выйти в лидеры.

По итогам минувшего года рост продаж компании составил 1,1% (6,29 млн машин) против аналогичного показателя годом ранее.

К 2018 чистая прибыль Volkswagen, с учетом подразделений Audi и Skoda, должна превысить 8% доходов от продаж компании, отмечаются в пресс-релизе VW.