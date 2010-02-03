Украина в апреле начнет испытание спутника дистанционного зондирования Земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Национального космического агентства Александр ЗИНЧЕНКО.

«Мы впервые запускаем спутник дистанционного зондирования Земли. Уже в апреле начинается его испытание», - сообщил А.ЗИНЧЕНКО.

По его словам, сегодня правительство одобрило проект постановления, которым определены меры по проведению испытаний и обеспечению эксплуатации космического аппарата «Сечь-2» и блоков перспективной авионики.

«Эти меры должны обеспечить осуществление приблизительно в сентябре-октябре этого года запуск украинского спутника зондирования», - сказал он.