Неисправная педаль газа ободется Toyota в 16,4 млн.долл.?

Кризис в Toyota серьезно углубился в четверг, после того как регуляторы США обвинили компанию в намеренном игнорировании проблемы с педалью газа и пригрозили штрафами и новыми ревизиями всей продуктовой линейки компании, сообщает Wall Street Journal

Из-за неисправности педали акселератора в Toyota погибло по крайней мере 5 человек.

Этот шаг означает, что кошмар концерна после усилий по отзыву автомобилей и всех попыток повлиять на общественное мнение еще не закончился. На прошлой неделе в администрации президента США заявляли, что не имеют вопросов по тому, как Toyota отреагировала на отчеты, касающиеся поломок автомобилей. Напомним, что в результате неполадок произошло несколько сотен ДТП, во время которых по меньшей мере пять человек скончались. Тем не менее, только на прошлой неделе концерн решил отозвать почти шесть миллионов автомобилей и приостановить производство и продажи. На этой неделе, когда производство восстановилось, власти, наконец, решили отреагировать.

"Пусть сейчас Toyota ведет себя ответственно, было потрачено невероятно много времени, чтобы добраться до этой точки. Поэтому мы не закончили с этим концерном и продолжаем исследовать возможные недостатки", — заявил глава Министерства транспорта Рей ЛаХуд во вторник на этой неделе.

Другой представитель министерства заявил, что против концерна заведено дело, которое может завершиться серьезным штрафом. По закону, производители, которые вовремя не отзывают дефективные автомобили, могут быть подвергнуты штрафу в размере до $16,4 млн.

Тем временем глава отдела по контролю качества концерна Toyota Шиниши Сасаки признал, что именно давление со стороны властей заставило компанию, наконец, отозвать автомобили. "Почему мы решили действовать настолько внезапно? Если быть откровенным, то появился страх, что если мы продолжим изучать проблему еще дольше, наша надежность может оказаться под вопросом", — заявил Сасаки.