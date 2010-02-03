Кабмин освободил авиакосмические предприятия от ввозных пошлин и НДС
15:10, 03 февраля 2010Транспорт/Связь
0
При реализации международных соглашений
Правительство освободило предприятия космической отрасли от уплаты ввозных пошлин и налога на добавленную стоимость по операциям, осуществляемым в рамках ратифицированных Верховной Радой Украины международных договоров и соглашений по вопросам космической деятельности по созданию космической техники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Национального космического агентства Александр ЗИНЧЕНКО.
«Эта процедура, в частности, будет касаться реализации программы «Циклон-4» с Бразилией, а также операций по перемещению двигателей и камер сгорания из Российской Федерации», - сказал А.ЗИНЧЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter