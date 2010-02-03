Чистая прибыль «Морского транспортного банка» уменьшилась

Чистая прибыль ОАО «Морской транспортный банк» в 2009 г. уменьшилась в 36 раз, по сравнению с 2008 г., и на 1 января т.г. составила 733 тыс. грн. Об этом сказано в отчете банка, размещенном в газете «Голос Украины» (№16 от 30 января 2010 г.).

Активы банка по итогам прошлого года увеличились на 35% и на 1 января 2010 г. составили 5,093 млрд. грн., обязательства - на 40% - до 4,581 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - уменьшились на 11% - до 3,02 млрд. грн., собственный капитал - на 1% - до 511,466 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2009 г. не изменялся и составляет 330 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Морской транспортный банк» зарегистрировано Национальным банком Украины в марте 1995 года.

По данным банка, на 1 января 2010 г. в состав его акционеров входили: Marfin Popular Bank (Кипр), прямое участие – 2,1965%, опосредованное – 97,6848%; ООО «Понтадел Лимитед» (Великобритания), прямое участие – 49,2363%; ООО «Россток Ю.К. Лимитед» (Великобритания), прямое участие – 48,4485%.