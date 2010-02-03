Доступ к Интернету имеют почти 60% поляков

В Польше количество граждан, которые имеют доступ к Интернету, в прошлом году увеличилось с 48% до 59% от общей численности населения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным рапорта money.pl, по этому показателю Польша поднялась с 19-го на 16-е место среди 27 государств Европейского Союза.

По данным статистики, 85% интернет-пользователей в Польше имеют доступ к скоростному широкополосному Интернету. Более 90% поляков пользуются Интернетом из дома, а каждый пятый еще и с работы. Кроме того, 1,5 млн. граждан пользуются также мобильным Интернетом.

Согласно исследованиям, в Польше Интернетом пользуются 15,1 млн. человек в возрасте от 15 лет. С учетом пользователей от 7 лет, в стране имеется 16,9 млн. интернет-пользователей. Для сравнения: в 2000 году Интернетом пользовалось 2,2 млн. поляков в возрасте от 15 лет.

Количество интернет-пользователей в стране увеличивается в течение последних 9 лет.

По данным статистики, доля польских интернет-пользователей в возрасте от 15 до 24 лет составляет около 38%, от 25 до 39 лет – 31%, от 40 до 59 лет – 27%, старше 60 лет – менее 4%.

Справка УНИАН. По данным www.internetworldstats.com, в мире Интернетом пользуются около 1,73 млрд. человек, что составляет 25% населения Земли.

По количеству пользователей в первую тройку входят Китай (более 380 млн., или почти треть населения страны), Евросоюз (более 310 млн., или 64% населения) и США (230 млн., или 74% населения).

По уровню проникновения Интернета лидерами являются Фолклендские острова, где Интернетом пользуются 100% населения, Исландия (92%) и Норвегия (90,9%).

В 46-миллионой Украине Интернетом пользуются 10,35 млн. человек, что составляет примерно 23% населения.