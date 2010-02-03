Посадка Ан-12 в Борисполе не была аварийной

Министерство транспорта и связи Украины заявляет, что посадка грузового самолета Ан-12 в аэропорту «Борисполь» 3 февраля не была аварийной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

В сообщении отмечается, что, в частности, по оперативным данным, сегодня, 3 февраля, в 9:56 на самолете Ан-12 авиакомпании «Аэро Чартер», который выполнял рейс Лейпциг – Киев (Борисполь), после перевода рычага управления шасси на «Выпуск» не сработала сигнализация выпущенного положения правой основной стойки шасси. Самолет выполнил отход на второй круг, убрал шасси и при повторном выпуске сигнализация сработала нормально.

В министерстве подчеркивают, что действия экипажа полностью отвечают требованиям руководства по летной эксплуатации Ан-12. Таким образом, посадка выполнена без осложнений и не была аварийной: экипаж осуществлял предполагаемую процедуру согласно руководству полетов.

На борту воздушного судна находилось пять членов экипажа и два человека из технического персонала.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту «Борисполь» (г. Киев) благополучно совершил посадку грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Аэро Чартер».

По словам представителя аэропорта, при заходе на посадку “у самолета не сработала индикация выпуска шасси”. При этом он добавил, что “самолет совершил благополучную посадку и сейчас разгружается в аэропорту”.

Напомним, в среду в Украине сохраняются сложные метеоусловия, из-за чего задерживается ряд внутренних авиарейсов, в частности в восточном направлении.