Кабмин передаст 3,8 га земель “ЕЭС-Авиа”

Кабинет министров Украины передаст 3,8 га земель “ЕЭС-Авиа” государственному международному аэропорту “Борисполь”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО.

«В целом приняли (постановление – УНИАН) с необходимостью доработки относительно технологий реализации. Это постановление предусматривает дополнительные земли для развития аэропорта «Борисполь» как международного аэропорта», - сказал он.

В частности, по его данным, речь идет о компании «ЕЭС-Авиа», а именно о 3,8 га земель, которые необходимы аэропорту для строительства терминала D.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, «тот земельный участок, который фактически находится под терминалом D. В частности, принято решение расторгнуть договор с компанией «ЕЭС-Авиа», обеспечить переоформление земельных актов на аэропорт «Борисполь». «И третье – это совместно с Минфином, Минэкономики наработать порядок выкупа (земель – УНИАН). Но как раз по этому пункту есть замечания», - отметил В.ШЕВЧЕНКО.

Что касается компании «ЕЭС-Авиа», то, как уточнил и.о. министра, с ней планируется расторгнуть договор аренды земельного участка, в свое время заключенный с местными властями. Что касается вопроса выкупа земли, то «планируется дополнительно рассмотреть вопрос выкупа земельного участка около полосы №2» аэропорта «Борисполь».

При этом В.ШЕВЧЕНКО отметил, что размер земельного участка, который планируется выкупить, уточняется.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» получило уже несколько траншей в рамках кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на строительство терминала D.

Средства японской кредитной линии составляют 180 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта “Борисполь” по строительству терминала – 60 млн. долл. (25%).

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.