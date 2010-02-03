Поляки потратили в Интернете более 4,6 млрд. долл.

Жители Польши в прошлом году потратили в Интернете 4,64 млрд. долл., что более чем на 15% превышает уровень 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным портала money.pl, в прошлом году среднестатистический польский пользователь Интернета потратил в интернет-магазинах и на аукционах около 310 долларов. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составила 2%.

По данным портала, с 2004 года, когда Польша вошла в состав Евросоюза, объем интернет-продаж в стране увеличился почти в 7 раз. Для сравнения: в 2001 году поляки потратили в Интернете около 35 млн. долл. (по текущему курсу).

Более 70% поляков, которые пользуются Интернетом, заявляют, что делают покупки онлайн. Чаще всего граждане Польши покупают через интернет-магазины, где в прошлом году они оставили 3,42 млрд. долл. Самыми популярными товарами, покупаемыми онлайн, в Польше являются книги, домашняя техника и компьютеры. Также поляки покупают через Интернет одежду, обувь, косметику, билеты на все виды транспорта, фототехнику, запчасти к автомобилям и диски с музыкой.

Согласно исследованию, производители и торговцы в 2009 году потратили на рекламу в Интернете около 440 тыс. долларов, что на 5% больше, чем в 2008 году. Самый большой рост рекламы в Интернете с 2000 года был зафиксирован в 2006 году, когда этот рынок увеличился почти в 3,5 раза – до 265 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, количество поляков, имеющих доступ к Интернету, в 2009 году увеличился с 48% до почти 59%.