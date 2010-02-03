Госказначейство выплатит «ЕГАПС» 72 млн. грн.

Прокуратура Киева по результатам проведенной проверки внесла предписание Государственному казначейству Украины с требованием выплатить консорциуму «ЕГАПС» (Единая государственная автоматизированная паспортная система) 72 млн. грн. за изготовленные автомобильные номера и паспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, этому предшествовала проведенная проверка в Госказначействе Украины относительно неудовлетворительного состояния расчетно-кассового обслуживания распорядителей и получателей средств государственного бюджета.

Установлено, что Госказначейство не выполнило требования распорядителя бюджетных средств Министерства внутренних дел Украины по платежным поручениям о перечислении средств на адрес отечественных предприятий-производителей консорциума «ЕГАПС» и др. В частности, платежными поручениями МВД Украины предусмотрено погашение кредиторской задолженности за полученные номерные знаки, паспорта граждан Украины для выезда за границу, бланки строго учета разрешительной системы и тому подобное.

«По результатам проверки прокуратурой столицы 30 января 2010 года в Государственное казначейство Украины внесено предписание с требованием немедленно перечислить средства в сумме свыше 72 млн. грн. по указанному целевому назначению», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в конце января министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что консорциум «ЕГАПС» отказался печатать паспорта, и десятки тысяч граждан не могут их получить, «поскольку «ЕГАПС», фактически используя свое монопольное положение и влияние на прежнего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты».

29 января консорциум «ЕГАПС» заявил, что в течение «трех-четырех суток» выполнит все свои обязательства перед МВД, если ему будут выплачены долги.

2 февраля и.о. министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что по состоянию на 1 февраля 74 тысячи граждан Украины подали заявки на получение загранпаспортов, но не могут их получить.