Компания УНТ увеличила абонентскую базу

Оператор беспроводной связи "Украинские новейшие технологии" (УНТ, ТМ FreshTel) завершил строительство сети на основе технологии связи 4-го поколения (4G) Mobile WIMAX в Киеве и пригородах. При этом абонентская база компании увеличилась до 20 тыс. пользователей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНТ.

Согласно сообщению, 80% абонентской базы было расширено в течение четырех недель, при этом 17% пользователей прежде никогда не пользовались мобильным Интернетом, а около 6% раньше не имели возможность пользоваться проводным фиксирорванным Интернетом дома. До конца 2010 года FreshTel планирует увеличить абонбазу до 100 тыс. абонентов в Киеве и области и начнет предоставлять услуги мобильного широкополосного доступа в Интернет в регионах.

По словам генерального директора УНТ Евгения ЛИСИЦИНА, строительство сети практически завершилось, все базовые станции введены в эксплуатацию. Покрытие FreshTel появилось в Броварах и Борисполе. «В последние четыре недели мы наблюдаем взрывной рост числа абонентов. Теперь мы сфокусируемся на удержании темпов прироста абонентской базы, качества сервиса и на разработке новых услуг» - отметил Е.ЛИСИЦИН.

Сообщается также, что руководство компании приняло решение изменить структуру управления, в частности, разделить маркетинг и продажи, в результате чего в компании появилось два независимых блока. Директором по маркетингу компании УНТ назначена Елена БЕЛЕНЬКАЯ, ранее работавшая в финансовом холдинге, входящем в группу BSGV. В её обязанности войдет разработка и реализация плана маркетинговой активности оператора и разработка новых услуг.

Справка УНИАН. Украинские новейшие технологии – первый в Украине оператор беспроводной связи на основе технологии WiMAX. Сеть УНТ стандарта 802.16d работает на частотах 3,4-3,6 ГГц. Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г. В сентябре 2009 г. компания запустила в тестовую эксплуатацию новую сеть на основе технологии связи 4-го поколения (4G) Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e) под брендом FreshTel, а 16 января текущего года сеть была введена в коммерческую эксплуатацию.

FreshTel предоставляет абонентам высокоскоростной, мобильный и безлимитный доступ в Интернет. Скорость соединения на одно абонентское устройство достигает 20 Мбит/с. В течение 2010 года FreshTel появится в семи крупнейших городах Украины. Среди акционеров проекта – Icon Private Equity и Intel Capital.

Фонд Icon Private Equity – один из крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ с капиталом под управлением 1 млрд. долл. США.

Intel Capital – глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, который специализируется на инвестировании в сектор высоких технологий по всему миру.