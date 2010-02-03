Долг государства превышает 50 млн. грн

Государство задолжало Службе автомобильных дорог в Полтавской области более 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления развития промышленности и инфраструктуры Полтавской облгосадминистрации Тарас ТКАЧЕНКО.

«Сегодня основной проблемой в этой отрасли является хроническое недофинансирование. Общая сумма кредиторской задолженности государства перед Службой автомобильных дорог в Полтавской области в настоящее время составляет более 50 млн. грн. В свою очередь организация задолжала эти деньги подрядчикам, которые ремонтировали, реконструировали и строили полтавские дороги, о чем составлены соответствующие акты выполненных работ», – сказал Т. ТКАЧЕНКО.

По его словам, в 2009 году Полтавский облавтодор получил на содержание сети дорог 100 млн. грн., что в 9 раз меньше необходимого.

Справка УНИАН. В Полтавской области более 8 тыс. км дорог общего пользования и около 9 тыс. км – в коммунальной собственности.