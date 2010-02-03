Правительство РФ одобрило слияние «Вымпелкома» и «Киевстара»

Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями сегодня одобрила сделку по слиянию «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и украинского сотового оператора «Киевстар».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь АРТЕМЬЕВ.

«Комиссия однозначно одобрила эту сделку, она может быть реализована в самые короткие сроки», - сказал И.АРТЕМЬЕВ.

По его словам, это одна из крупнейших сделок, которую за последнее время рассматривала правительственная комиссия. «Она (сделка) очень перспективна», - сказал он.

И.АРТЕМЬЕВ также сообщил, что акционеры «Вымпелкома» и «Киевстара» планируют до 2013 года вложить в объединенную компанию 137 млрд. руб. (4,56 млрд. долл.)

«Общий объем инвестиций с 2010 по 2013 год составит 137 млрд. руб.», - сказал он.

И.АРТЕМЬЕВ отметил, что это будут вложения как в российские, так и в украинские активы объединенной компании.