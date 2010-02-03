Днепропетровские машиностроители намерены выйти на рынок Китая

Шесть машиностроительных предприятий Днепропетровска намерены выйти на рынок Китая при содействии муниципалитета города-побратима Сиань.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила начальник управления международных связей Днепропетровского горсовета Наталья ЧЕРНЫШОВА.

По ее словам, мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО обратился с письмом к властям Сианя, в котором просит содействовать украинским предприятиям в продвижении их товаров на китайский рынок, включая рассмотрение возможности инвестирования и совместного производства.

Н.ЧЕРНЫШОВА также сообщила, что первым ответным шагом со стороны города –побратима стало приглашение на 10-ую Международную западно-китайскую выставку продукции машиностроения, которая состоится в Сиане в марте 2010 г.

Участие в выставке и выставочная площадь для компаний в составе официальной делегации города Днепропетровска будут предоставлены бесплатно.