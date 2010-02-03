УГЦР зафиксировал более 4,3 тыс. нарушений

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в четвертом квартале прошлого года зафиксировал более 4,3 тыс. нарушение пользования радиочастотным ресурсом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Установлено, что 3299 нарушений связаны с работой по излучению радиоэлектронных средств без разрешений на эксплуатацию от УГЦР.

Наибольшее количество нарушений, выявленных специалистами УГЦР, приходится на телевизионное вещание (1373), цифровую сотовую связь (1272), ультракоротковолновую и коротковолновую радиосвязь (534), широкополосный радиодоступ (457), звуковое вещание (384), многоканальное наземное телерадиовещание (25) и другие радиотехнологии (269).

Наибольшее количество нарушений пользования радиочастотным ресурсом Украины зафиксировано в АР Крым и, в частности, а Севастополе (421), а также Винницкой (512), Закарпатской (335), Ивано-Франковской (259), Днепропетровской (226), и Черновицкой (210) областях.

Отмечается также, что обнаружены и устранены действия источников радиопомех на радиоэлектронных средствах субъектов ведения хозяйства в 295 случаях. Больше всего выявленных радиопомех пришлось на Киевскую (42), Донецкую (29) и Луганскую (23) области, а также на АР Крым (29).

Справка УНИАН. В составе системы радиочастотного мониторинга УГЦР сегодня насчитываются около 210 стационарных станций радиомониторинга, из которых 165 являются интегрированными в состав автоматизированной системы радиомониторинга УГЦР, и 114 мобильных комплексов. Стационарные станции радиоконтроля развернуты в 89 населенных пунктах Украины.

С учетом мощности служб радиомониторинга, количества стационарных и мобильных средств, профессионального уровня персонала и т.п., система радиочастотного мониторинга УГЦР, по данным опроса, инициированного Федеральным офисом связи Швейцарии и проведенного в 26 странах-членах СЕПТ (Европейская организация связи – УНИАН), признана самой развитой в Европе.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) – госпредприятие, входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.