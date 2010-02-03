КГГА должна ограничить въезд автомобилей

Член научно-экспертного совета аналитически-исследовательского центра «Института города» Владимир ЧЕКМАРЁВ, один из авторов существующего Генерального плана столицы отмечает необходимость введения ограничений на въезд автомобилей в центр Киева.

Об этом В.ЧЕКМАРЁВ заявил на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации аналитического исследования «Лучший город Украины».

«Все уже должны понять, что в центральной исторической части города, я уже не говорю о «ядре», количество машин должно быть ограничено. Въезд должен быть ограничен или временный», - сказал В.ЧЕКМАРЁВ.

По его словам, в центре цены на стоянку должны быть очень дорогие, и мест для парковки должно быть «не так много, как ставит наша администрация, на каждом углу».

Говоря об обеспечении города парковками, В.ЧЕКМАРЁВ отметил, что именно решение этого вопроса позволит решить транспортную проблему в столице, в том числе проблему заторов. “Паркинги решают проблемы транспорта, поэтому этот вопрос сегодня в Киеве, и в других городах мира – №1. Строить внутри или извне - не суть важно. Все зависит от пожарного и экологического расстояния”, - сказал эксперт. При этом он выразил убеждение, в Киеве сейчас необходимо строить большие многоэтажные паркинги в местах, которые прилегают к коммунальным зонам. Причем существующие одноэтажные следует заменить многоэтажными.

"Есть схема размещения стационарных гаражей. Эта схема была выдана городу, и по ней нужно было работать. В общественных центрах, на территориях, непосредственно прилегающих к метро, остановках транспорта, должны были построить такие рамки-паркинги открытого типа. Но ни одного построенного гаража не видел”, - заметил В.ЧЕКМАРЁВ.

В свою очередь, директор “Института города” Александр СЕРГИЕНКО раскритиковал идею нынешней столичной власти строить многоэтажные паркинги во дворах домов.

“Есть СНиПы (Строительные нормы и правила), которые не позволяют этого делать. А кроме того, в Москве эта практика не получила поддержки. Люди не захотели, чтобы у них какие-то чудовища двухэтажные среди двора стояли”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о намерении в ближайшее время установить плату за въезд в центральную часть города Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявлял еще в октябре 2008 г. По его словам, собранные от такого нововведения деньги будут направлены на строительство новых дорог, ремонт уже существующих и на другие цели дорожного хозяйства.

В сентябре 2009 г. первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что столичная власть разрабатывает новый проект – “дворовую или народную парковку”. Проектом предусматривается обустроить придомовые территории бесплатными наземными многоэтажными паркингами с привлечением средств автовладельцев, проживающих в расположенных рядом домах.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что подобные проекты реализуются в Москве.