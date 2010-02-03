Мэр Запорожья призывает Кабмин погасить 7,1 млн. грн. долга

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, и.о. министра финансов Украины Игорю УМАНСКОМУ с просьбой в срочном порядке погасить задолженность в размере 7,1 млн. грн. перед КП "Запорожэлектротранс" за перевозки льготных категорий пассажиров в связи с увеличением задолженности по зарплате на предприятии до 7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Запорожья, на сегодняшний день задолженность по зарплате работникам "Запорожэлектротранса" за декабрь прошлого года составляет 3,2 млн. грн., за январь текущего года - 4,83 млн. грн.

Причину сложившейся ситуации руководство предприятия видит в невыполнении государством своих обязанностей по обеспечению компенсации стоимости проезда льготных категорий населения.