Сегодня в аэропорту Якутска загорелся при взлете Ан-24

В аэропорту Якутска сегодня утром загорелся при взлете самолет Ан-24, на борту которого находились 35 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Экипаж выполнял рейс по маршруту Якутск-Олекминск.

Как стало известно ИТАР-ТАСС, при взлете произошла поломка шасси самолета, машина рухнула на фюзеляж, загорелся двигатель. Эту информацию подтвердили в транспортной милиции.

На место происшествия были стянуты пожарные расчеты, бригады "скорой помощи". Сотрудники транспортной милиции и службы авиационной безопасности аэропорта оперативно эвакуировали пассажиров.

На взлетно-посадочной полосе работают оперативно-следственная группа, специалисты аэропорта. Обстоятельства и причины аварии выясняет Якутская транспортная прокуратура. Аэропорт Якутска временно закрыт.