Кабмин утвердил перечень инвестпроектов в украинских МТП

Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных проектов в морских торговых портах Украины. Соответствующее распоряжение от 6 января в 2010 г. №166-р опубликовано на официальном сайте правительства, сообщает АПК-Информ.

Общая сумма инвестпроектов составляет 21 млрд. 784.467 млн. грн.

В частности, в Николаевском МТП предусмотрено строительство универсального перегрузочного комплекса на причале №8 ориентировочной сметной стоимостью 83,3 млн. грн.

В Бердянском МТП предусмотрено строительство контейнерного терминала, комплекса по перевалке грузов Rо-Rо и комплекса по перевалке насыпных грузов на причале, расширение комплекса по перевалке зерновых грузов на причале №9 на сумму 57,981 млн. грн., строительство перегрузочного комплекса по переработке зерна в портопункте "Геническ" на сумму 60,06 млн. грн.

В Одесском МТП предусмотрено развитие Карантинного мола на сумму 3852,4 млн. грн., строительство универсального терминала в районе Практической гавани на сумму 1,4 млрд. грн., строительство универсального терминала в районе Андросевского мола, причал №35 на сумму 290,8 млн. грн.

В Измаильском МТП предусмотрено строительство специализированного комплекса по перевалке сыпучих минеральных удобрений на причале №31 на сумму 43,92 млн. грн.

В Скадовском МТП предусмотрено строительство перегрузочного комплекса (причал №1а) для переработки грузов на судах Rо-Rо, реконструкция причала №3 зернового комплекса на сумму 58,4 млн. грн.

В Белгород-Днестровском МТП предусмотрено строительство перегрузочного комплекса зерновых и генеральных грузов на причалах №9 и №10 на сумму 326,985 млн. грн.

В Керченском МТП предусмотрено расширение портовых мощностей, развитие Нового мола на сумму 440,1 млн. грн., расширение портовых мощностей, развитие Широкого мола на сумму 300 млн. грн.

В Ильичевском МТП предусмотрена реконструкция причалов №7-9 под перегрузку генеральных грузов на сумму 456,297млн. грн., развитие контейнерного терминала с причалами №1 и №2 на сумму 1305,63 млн. грн., развитие мультимодального терминала для перегрузки контейнеров (пятый терминал) на сумму 440,55 млн. грн. и пр.

В МТП "Южный" предусмотрена реконструкция существующего комплекса местных строительных материалов (причал №38) мощностью до 1 млн. тонн в год на сумму 700 млн. грн., специализированный перегрузочный комплекс наливных пищевых и зерновых грузов (перспективные причалы порта №33 и №33а) мощностью до 3,3 млн. тонн в год на сумму 800 млн. грн.

В Херсонском МТП предусмотрено строительство механизированного комплекса по переработке химических удобрений емкостью 10 тыс. тонн, строительство зернового терминала емкостью 25 тыс. тонн на территории причала №3 на сумму 31,332 млн. грн., строительство терминала по переработке биоэтанола емкостью 30 тыс. тонн на сумму 77,28 млн. грн.

А также инвестиции предусмотрены в Евпаторийский, Феодосийский, Ялтинский МТП, МТП "Октябрьск" и "Усть-Дунайск".