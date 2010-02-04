В Голландии переоборудовали ИЛ-18 в гостиницу с видом на взлетно-посадочную полосу. Отель, в котором всего один номер, открылся на территории аэропорта Teuge. Ночь в воздушном судне обойдется в 350 евро, сообщает Прайм-ТАСС

У Ил-18, 60-ого года выпуска интересная история. Сначала он возил партийных чиновников ГДР, до 86-ого был в парке авиакомпании Interflug, и обслуживал руководство Восточной Германии. После объединения страны, ИЛ-18 переоборудовали в ресторан. Сейчас в самолет-отель - с единственным двухместным номером. Есть джакузи, сауна, домашний кинотеатр и бесплатный Wi-Fi и кабина с видом на взлетно-посадочную полосу.

Прокомментировал в интервью Business FM директор по развитию в СНГ компании "Авиационный чартерный сервис" Сергей Вехов: "Самолет легендарный, эпохальный, он в полете 50 лет, очень надежный. И те, кто любит авиацию, наверно, пару деньков там проведут с большим для себя удовольствием. Ночь в отеле Ил-18 обойдется в 350 евро. Домашних животных на борт не пускают. Нельзя там и курить. Можно обойтись шампанским, его подадут за 45 евро. В номер можно заказать даже цветы".

Кто стал владельцем этого отеля, не сообщается. Судя по одному номеру, это скорее имиджевый ход. Годовая прибыль такого актива меньше 13 тысяч евро - комментирует генеральный директор компании Hotel Investment & Development Group Александр Лесник: "Это чисто PR-овский ход. Понятно, что остановиться в нем можно только 1 раз, и то ради каких-то новых впечатлений. Чисто маркетинговый ход для привлечения другой составляющей какого-то общего коммерческого продукта. Понятно, что, выставив самолет на берегу реки, мы ставим его рядом с чем-то или с кем-то, куда он, как дополнительный атракт, может привлечь дополнительную клиентуру".

Подобные проекты есть в разных странах. В списанных самолетах открывают музеи, рестораны, отели. В Коста-Рике есть отель в Боинге -727, в Стокгольме, рядом с аэропортом Arlanda расположена гостиница в переоборудованном Боинге-747. Отель рассчитан на 85 гостей. Номер стоит в среднем 110 евро.

Кстати идея этого проекта принадлежит шведскому бизнесмену Оскару Диосу. Во сколько ему обошелся списанный самолет, не известно, как и стоимость переоборудования.

Как рассчитывается цена такого судна, говорит главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий: "Стоимость - это стоимость металлолома, сколько стоит лом цветных металлов, сплавы дюралюминия, из которых состоит самолет. По цене металлолома это не сотни тысяч долларов. Это меньше. Все-таки, я думаю, скорее десятки тысяч долларов. Идея сделать что-то в таком самолете выглядит привлекательно и романтичной, но на самом деле это чрезвычайно сложная задача с точки зрения пожаробезопасности".

Однако бизнесменов такие сложности, видимо, не пугают. Одни покупает на металлолом, другие под имиджевые проекты.