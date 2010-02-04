В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг и пятницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, 4 и 5 февраля на дорогах автономии - снежный накат и гололедица, на полуострове будет идти сильный снег.

Тем не менее, проезд по крымских дорогам в настоящее время свободен.

Сегодня на восточном склоне горы Чатыр-Даг велика угроза схождения снежных лавин.

Гололедица сохранится в Симферополе до конца недели.

3 февраля в Крыму из-за непогоды без света остались 76 населенных пунктов. Работали бригады электриков. По состоянию на утро четверга 13 населенных пунктов в восьми регионах остаются без электроснабжения.