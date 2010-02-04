Toyota намерена завершить финансовый год с прибылью

Toyota Motor, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж, прогнозирует, что вернется к прибыльности уже в этом финансовом году на фоне предполагаемого 51-процентного увеличения продаж в Северной Америке в этом квартале, несмотря массовый отзыва автомобилей из-за дефекта тормозной системы, сообщает k2kapital.

Японская компания ожидает получить чистую прибыль по итогам финансового года, заканчивающегося 31 марта, в размере 80 млрд. иен ($880 млн.). Ранее Toyota предсказывала убыток в 200 млрд. иен. Прогноз по глобальным продажам повышен с 7,03 млн. автомобилей до 7,18 млн. Президент компании Акио Тойода (Akio Toyoda) считает, что автопроизводителю удастся реализовать на рынке Северной Америки в текущем квартале 503 тыс. автомобилей, несмотря на то, что компания столкнулась с трудностями, связанными с отзывом ряда моделей из-за технических неисправностей.

Между тем, ранее сегодня Toyota заявила, что может отозвать автомобили Prius последнего поколения после того, как правительство Японии начало расследование по поводу дефекта тормозной системы, которая не срабатывает на низких скоростях. "Есть большая вероятность того, что Toyota не выполнит свой план по продажам, - говорит Кодзи Эндо (Koji Endo), управляющий директор Advanced Research Japan. - Отзыв автомобилей нанесет ущерб их репутации и создаст дополнительные расходы, которые пока не учитываются руководством компании".

Чистая прибыль Toyota составила в III квартале 153,33 млрд. иен против убытков в размере 164,64 млрд. иен годом ранее. Прибыль превысила прогноз аналитиков, которые ожидали, что этот показатель окажется на уровне 87,8 млрд. иен. Продажи в III квартале повысились на 10% до 5,293 трлн. иен против 4,803 трлн. иен годом ранее. Операционная прибыль составила 189,11 млрд. иен против операционных убытков в размере 360,55 млрд. иен в 2008 г.