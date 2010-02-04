Аэропорты «Борисполь», «Донецк» и «Львов» получат 155 млн. грн.

Кабинет Министров Украины в 2010 году выделит из Стабилизационного фонда на развитие аэропортов «Борисполь», «Донецк» и «Львов» почти 155 млн. грн. в рамках подготовки к Евро-2012.

Об этом говорится в постановлении правительства №73 от 28 января 2010 года, размещенном на сайте Кабмина.

В частности, на развитие аэропорта «Донецк» будет выделено 90 млн. грн., на развитие международного аэропорта «Борисполь» – 43 млн. 580 тыс. грн., на развитие международного аэропорта «Львов» – 21 млн. грн.